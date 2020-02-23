Erzincan'ı sis kapladı - Son Dakika
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Erzincan'ı sis kapladı

6 saat önce

Yağmurlu havanın etkisinde olan Erzincan'ı sabah saatlerinde sis kapladı.

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Yağmurlu havanın etkisinde olan Erzincan'ı sabah saatlerinde sis kapladı.


Erzincan'da son iki gündür yağmurlu hava hakimdi. Sabah saatlerinde Erzincan sisli havanın etkisi altına girdi. Erzincan- Erzurum kara yolunda görüş mesafesi 50 metrenin altına düşerken, şehirde kartpostallık görüntüler de oluştu. Sürücülerin olumsuz etkilendiği sisli hava bir müddet sonra yerini kapalı bir havaya bıraktı.


Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Buzlanma ve don uyarısı:


Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.


Çığ uyarısı:


Bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. - ERZİNCAN

Yağmurlu, Erzincan, Erzurum, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
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