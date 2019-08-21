Son Dakika Haberleri: Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı
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Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

1 saat önce

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu'da Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı, System.String[]
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu'da Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava genellikle az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzincan çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Kars'ta 12, Erzurum'da 13, Ağrı'da 16, Iğdır'da 17, Tunceli'de 18 ve Erzincan'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 36, Ağrı'da 34, Erzurum ve Erzincan'da 33, Tunceli'de 32, Kars'ta 31 ve Ardahan'da 30 derece olması bekleniyor.

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum/ Tekman (Hacı Ömer Köyü) 7,0 bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Ağrı/ Patnos'ta 30,7 derece oldu. - ERZİNCAN
Erzincan, Erzurum, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:39 Kaynak: İHA
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