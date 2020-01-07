Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika
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Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

6 saat önce

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Anadolu'da Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı, System.String[]

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Anadolu'da Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette, Erzincan çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.


Buzlanma ve don uyarısı


Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadisesi ile birlikte yer yer pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.


Kuvvetli rüzgar uyarısı


Erzincan merkez ve batı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa.) beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi konularda vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da eksi 13, Kars'ta eksi 11, Erzurum'da eksi 8, Ağrı'da eksi 13, Iğdır'da eksi 4 ve Erzincan'da eksi 7 derece ölçüldü.


Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan ve Iğdır'da 5, Kars ve Ağrı'da eksi 3, Erzurum eksi 1 ve Ardahan'da eksi 5 derece olması bekleniyor. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
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