Erzincan polisi gece gündüz denetimde - Son Dakika
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Erzincan polisi gece gündüz denetimde

01.08.2022 15:52
Erzincan polisi gece gündüz denetimde

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Nöbetçi Heyeti tarafından kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen şok uygulamalar çerçevesinde 2 bin 860 kişiye GBT sorgulaması yapılarak, bin 307 araç denetlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Nöbetçi Heyeti tarafından kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen şok uygulamalar çerçevesinde 2 bin 860 kişiye GBT sorgulaması yapılarak, bin 307 araç denetlendi. Denetlemeler neticesinde aranan 1 kişi yakalanırken, 25 araç sürücüsüne toplamda 35 bin 765 lira idari para cezası uygulandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik kent genelinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Nöbetçi Heyeti tarafından kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen şok uygulamalar çerçevesinde 2 bin 860 kişiye GBT sorgulaması yapılarak, bin 307 araç denetlendi. Denetlemeler neticesinde aranan 1 kişi yakalanırken, 25 araç sürücüsüne toplamda 35 bin 765 lira idari para cezası uygulandı.

Bu çerçevede sürücülere uygulanan cezalar ise şu şekilde:

4 araç sürücüsüne KTK 36/3-a, sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan 14 bin 696 TL, 1 araç sürücüsüne 46/2-a, Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürmekten bin 823 TL, 6 araç sürücüsüne KTK 34/a, muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan 2 bin 562 TL, 7 araç sürücüsüne KTK 48/5, Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan 12 bin 761 TL cezai işlem uygulanarak 6 ay ehliyetine el konuldu. 1 araç sürücüsüne KTK 44/1-b, araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemekten 427 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 91, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 196 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 30/1-b, Karayolunu kullananlar için tehlike oluşturacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmaktan 854 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 30/1-a, servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmaktan 196 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 47/1-a, Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 427 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 32/3, mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olmasından bin 823 TL olmak üzere toplamda 35 bin 765 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca yapılan denetimlerde; 1 aranan şahıs yakalanırken, 3 kişiye de yoklama kaçağı ve bakaya kalmaktan idari işlem uygulandı. - ERZİNCAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan polisi gece gündüz denetimde - Son Dakika

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