Erzincan'da trafik ekipleri yayaları bilgilendirdi - Son Dakika
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Erzincan'da trafik ekipleri yayaları bilgilendirdi

28.07.2022 13:21
Erzincan'da trafik ekipleri yayaları bilgilendirdi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ana caddelerde yayalara yönelik bilgilendirmede bulundu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ana caddelerde yayalara yönelik bilgilendirmede bulundu.

Erzincan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkezde bulunan Millet Bahçesi önünde ve Dörtyol Kavşağına çıkan yollar üzerinde bulunan yaya geçitlerinde İçişleri Bakanlığı'nın "Yayalara Yönelik Bilgilendirme Kampanyasını Devamının Sağlanması" konulu genelgesi çerçevesinde vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu. Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyeti çerçevesinde, daima trafik ışıklarına riayet edilmesi, yaya yolları ve banketleri, karşıdan karşıya geçişlerde ise yay ve okul geçitleri ile kavşak giriş çıkışlarının kullanılması, yola odaklanılması gerektiği, cep telefonu ile meşgul olunmaması ve kulaklık kullanılmaması, geceleri açık renkte, görünürlüğü yüksek, yansıtıcı özellikli kıyafetlerin tercih edilmesi, trafik ışıkları bulunmayan geçitlerde yayaların öncelikli olduğu, trafik ışığı bulunan geçitlerde ise yaya önceliğinin bulunmadığı ve ışığa göre hareket edilmesi gerektiği gibi konular trafik polislerince vatandaşlara anlatıldı.

Vatandaşlar ise yapılan bilgilendirmeden dolayı memnun olduklarını söyleyerek trafik ekiplerine teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da trafik ekipleri yayaları bilgilendirdi - Son Dakika

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