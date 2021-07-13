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Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, görevine başladı - Son Dakika

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, görevine başladı

13.07.2021 17:32
Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, görevine başladı, System.String[]

Erzincan İl Emniyet Müdürü olarak atanan Kenan Kurt görevine başladı.

Erzincan İl Emniyet Müdürü olarak atanan Kenan Kurt görevine başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Erzincan Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Kenan Kurt atandı. Kurt, bugün Erzincan'da görevine başladı. Erzincan'a gelen Kenan Kurt, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alınan Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy görevini yeni Emniyet Müdürü Kenan Kurt'a teslim etti.

Şensoy, "Görevi devrettiğim arkadaşım ehil birisi. Devraldığı bayrağı daha ileriye taşıyacak. Ben bütün Erzincan halkına, Binali Yıldırım beye, eski ve yeni valimize teşekkür ediyorum destekleri için. Allahaısmarladık" dedi.

Yeni Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'ta, "Bu görevi bize tensipte bulunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş olmak üzere hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Bundan sonraki süreçte müdürümüzden devraldığımız bayrağı inşallah bizde mahcup olmadan Erzincan'ımıza hizmetle, asayiş ve güvenlik açısından elimizden ne gelirse, teşkilat mensupları arkadaşlarımızla birlikte başarmak için geceli gündüzlü çalışacağız. Erzincan benim için tabi farklı bir anlamda taşıyor. Ben Sivaslıyım. Memleketimin hemen dibi. Çok sevdiğimiz bir şehir. Daha önceden çok gelip gittiğim şehir. Allah mahcup etmesin" diye konuştu. - ERZİNCAN

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, görevine başladı
Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, görevine başladı
Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, görevine başladı
Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, görevine başladı
Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, görevine başladı
Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, görevine başladı

Kenan Kurt, Erzincan, Gazete, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, görevine başladı - Son Dakika


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