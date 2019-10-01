Son Dakika Haberleri: Erzincan İl Genel Meclisi ekim ayı meclis toplantıları başladı
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Erzincan İl Genel Meclisi ekim ayı meclis toplantıları başladı

1 saat önce

Erzincan İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı.

Erzincan İl Genel Meclisi ekim ayı meclis toplantıları başladı, System.String[]

Erzincan İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı. Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen oturumlarda Erzincan genelinde köylerde devam eden yatırımlar projeler görüşüldü.


5 gün sürecek olan il genel meclisi toplantıları Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında gerçekleştiriliyor. İlçelerde ve köylerde yapımına başlanılan ve devam eden yatırımların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların projelerin görüşüleceği toplantı da konuşan Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, ekim ayı toplantılarının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak; "Mevsim itibari ile kurum olarak köy ve ilçelerdeki çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Başarılı bir iş sezonu geçirdik. Gece gündüz demeden, çalışan yöneticilerimiz başta olmak üzere tüm personele verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik içerisinde, örnek bir çalışma gerçekleştiren meclis üyelerimiz de tüm ilçelerimizde içme suyu, altyapı ve yol gibi ihtiyaçları tamamlayarak, halkımıza daha yaşanabilir alanlar oluşturmak için çaba sarf ediyor. 2019 yılı yatırım bütçesi için önümüzdeki ay görüşmeler başlayacak. Meclis üyelerimiz köylerdeki ihtiyaçları belirleyerek, yatırım programlarını hazırlayacaklar" diye konuştu. - ERZİNCAN

Meclis Başkanı, Bekir Yıldız, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:30 Kaynak: İHA
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