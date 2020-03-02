Erzincan İl Genel Meclisi'nden Bahar Kalkanı harekâtına destek - Son Dakika

Erzincan İl Genel Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarına yönelik düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek verdi.



Erzincan İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında başladı. Tüm partilerin meclis üyelerinin hazır bulunduğu ve beş gün sürecek olan toplantıların ilk gününde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin idlib şehrinde rejim unsurlarına yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla ortak bir önerge verildi. AK Parti, MHP ve CHP'nin meclis üyelerinin ortak imzası ile meclise sunulan önergede, " TSK tarafından Suriye'nin İdlip bölgesinde bölücü terör örgütlerine ve rejim güçlerine karşı Bahar Kalkanı Harekatı başlatılmıştır. Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Bahar Kalkanı Harekatı'nı Erzincan İl Genel Meclisi olarak yürekten destekliyor ve kahraman silahlı kuvvetlerimizle birlikte olduğumuzu kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz" denildi.



Önergenin okunmasının ardından meclisin tüm oyu ile kabul edildi. Meclis Başkanı Yıldız oylama sonunda, meclis üyelerine teşekkür ederek, "Allah güvenlik güçlerimizin yanında olsun, onları güç kuvvet versin" dileklerinde bulundu. - ERZİNCAN