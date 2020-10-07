Erzincan İl Genel Meclisi'nden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Erzincan İl Genel Meclisi, Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan'a destek verdi.

İl Genel Meclisinden yapılan açıklamaya göre, ekim ayı toplantısı için bir araya gelen meclis üyeleri, Azerbaycan'ın işgal edilen toprakların kurtarılması ve bölgede barışın sağlanması için Azerbaycan'a destek verdi.

Toplantıda konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Azerbaycan topraklarını 30 yıla yakın süredir işgali altında tutan Ermenistan'ın, yaptığı yeni saldırı ile başka amaç ve hedefler peşinde olduğunu belirtti.

Ermenistan'ın saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Ermenistan, pervasızca, uluslararası hukuk ve kural tanımaz bir biçimde gerçekleştirdiği bu saldırıyla Azerbaycan'ı ve dünyayı test etmeye çalışmıştır. Yaptığı bu haksız eyleme de destekçilerinden sahip çıkmalarını beklemektedir. Ancak Ermenistan şunu iyi bilmeli ki dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında 84 milyona yakın Türkiye bulunmaktadır. Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır. Sürekli kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz."

Yıldız, Erzincan İl Genel Meclisi olarak Azerbaycan'a destek verdiklerini aktardı.