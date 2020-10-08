Erzincan İl Genel Meclisinden Azerbaycan'a tam destek - Son Dakika

Erzincan İl Genel Meclisinden Azerbaycan'a tam destek

08.10.2020 00:59
Erzincan İl Genel Meclisinden Azerbaycan'a tam destek, System.String[]

Erzincan İl Genel Meclisi ekim ayı meclis toplantıları başladı.

Erzincan İl Genel Meclisi ekim ayı meclis toplantıları başladı. 5 gün sürecek olan, yatırım ve projelerin görüşüleceği oturumun ikinci gününde tüm partilerinin katılımı ile Azerbaycan'ın işgal edilen toprakların kurtarılması ve bölgede barışın sağlanması adına "Azerbaycan'ın yanındayız" mesajı verildi.

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, meclis toplantısında yaptığı açıklamada, Azerbaycan topraklarını 30 yıla yakın süredir işgali altında tutan Ermenistan'ın, yaptığı yeni saldırı ile başka amaç ve hedefler peşinde olduğunun altını çizerek; "Ermenistan'ın yaptığı bu saldırı asla kabul edilemez. Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Ermenistan, pervasızca, uluslararası hukuk ve kural tanımaz bir biçimde gerçekleştirdiği bu saldırıyla Azerbaycan'ı ve dünyayı test etmeye çalışmıştır. Yaptığı bu haksız eyleme de destekçilerinden sahip çıkmalarını beklemektedir.

Ancak Ermenistan şunu iyi bilmeli ki! Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında 84 milyona yakın Türkiye bulunmaktadır. Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır. Sürekli kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

Eğer bugün Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik saldırısı, bölgede, Kafkasya'da yeni bir kaos çıkarma çabası içeriyorsa da bu kaostan nemalanmaya çalışan güçler asla başarılı olamayacaklardır. Bölgesinde ve dünyada güçlü bir lider ülke olan Türkiye, gerek ülkemizin milli çıkarlarına gerekse Azerbaycan halkına yönelik hiçbir oyuna müsaade etmeyecektir. Terör meselesinde, Kıbrıs meselesinde, Ege meselesinde, Doğu Akdeniz meselesinde haklılığını ve kararlılığını tüm dünyaya gösteren Türkiye, Güney Kafkasya meselesinde haklılığını ve kararlığını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmeyecektir. Bölgede barışın tekrar tesisi için Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesi ve Ermenistan'ı şımartan güçlerin de bu ülkeye yönelik destekçi tavırlarına bir an önce son vermesi gerektiğine inanıyoruz.

Erzincan İl Genel Meclisi olarak; Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği savunmayı sonuna kadar destekliyor, Karabağ meselesinde bugüne kadar sessiz kalan uluslararası örgütleri de Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi ve bölgede barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye davet ediyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN

Ermenistan, Azerbaycan, Erzincan, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan İl Genel Meclisinden Azerbaycan'a tam destek - Son Dakika

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