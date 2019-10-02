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Erzincan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

29 dakika önce

Erzincan'da, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Erzincan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Erzincan'da, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 4. toplantısı Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile ilgili kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Erzincan Üniversitesi Başöğretmen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Arslantaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, inşaat sezonunun kapanmasına kısa süre kaldığına dikkati çekerek, 2020 yılında programa alınan yeni projelerin hazırlık ve ihale işlemlerinin tamamlanması ve sezonda inşaatlara başlanmasının önem taşıdığını ifade etti.

Bu yılki yatırımlara değinen Arslantaş, "2019'da ilimizde genel bütçe yatırım programında bulunan 202 projenin yapımı devam etmektedir. Bu projelerin bedelleri toplamı 6 milyar 500 milyon TL'dir" dedi.

Erzincan Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Demir de Erzincan Belediyesi olarak yıl içerisinde yaptıkları ve gelecek yıl yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sunumun ardından Arslantaş'ın belediye sınırları içerisindeki ihtiyaçları sıralamasını istediği Demir, 2019'daki mahalli idareler seçimleri sonrası Erzincan Belediyesine bağlanan belde beledilerinin içme suyu, altyapı, ulaşım gibi bazı sorunlarının olduğunu dile getirdi.

Arslantaş, merkez belediyeye bağlanan beldelerde yaşayan vatandaşların çöp toplanması gibi çok farklı şikayetleri olduğunu belirterek, vatandaşın gönül kırgınlıklarının giderilmesini istedi.

Toplantıda, 2019 yılında yapımı tamamlanan ve 2020 yılında devam edecek olan yatırımlar ile projeler görüşüldü.

Bekir Aksun, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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