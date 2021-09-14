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Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü TYP kapsamında 154 işçi alacak - Son Dakika

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü TYP kapsamında 154 işçi alacak

14.09.2021 10:44
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü TYP kapsamında 154 işçi alacak, System.String[]

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında alınacak 154 işçi için başvurular başladı.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında alınacak 154 işçi için başvurular başladı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere pek çok bakanlık bünyesinde eleman alımı yapılacağını duyurdu. Toplum Yararına Program kapsamında alınacak işçi kontenjanları ise şu şekilde;

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 9 ay süre ile Erzincan merkezden 79, Çayırlı ilçesinden 12, Otlukbeli ilçesinden 5, Tercan ilçesinden 20, Üzümlü ilçesinden 4, Kemah ilçesinden 7, İliç ilçesinden 11, Kemaliye ilçesinden 6, Refahiye ilçesinden 10 olmak üzere toplamda 154 işçi,

İl Müftülüğüne, 6 ay süre ile Erzincan merkezden 10 kadın işçi, İl Kültür Turizm Müdürlüğüne 4 ay süre ile Erzincan merkezden 6 işçi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, 6 ay süre ile Erzincan'ın Tercan, Refahiye, Kemah ilçelerinden 7 işçi alımı yapılacak olup 17 Eylül Cuma günü TYP alımı için başvuruların son günü olarak belirlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün katılımcı seçimini liste yöntemi ile yapacağı kura çekilişi 22 Eylül Çarşamba günü Erzincan Merkez Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek. Başvurular, İŞKUR e-şube ve alo 170 iletişim hattı üzerinden alınacak.

Programa başvuru anında, programa başlama anında ve program süresince taşınması gereken TYP katılım şartları ise şu şekilde belirlendi;

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede işsiz olmak, TYP'ye başvurduğu tarihte emekli ve malul aylığı almamak, TYP'den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla açık öğretim hariç öğrenci olmamak, 19 yaşından gün almış olmak.

TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNKS) göre aynı adreste ikamet eden başvuranlardan yalnızca biri katılabilir.

ADNKS 'ye göre aynı adreste oturanların, elde ettikleri toplam kazançlarının, net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP'ye katılamaz. - ERZİNCAN

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü TYP kapsamında 154 işçi alacak

Toplum Yararına Program, milli eğitim bakanlığı, Erzincan, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü TYP kapsamında 154 işçi alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü TYP kapsamında 154 işçi alacak - Son Dakika
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