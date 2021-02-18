Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır: "Günah ve hatalarımızla yüzleşelim" - Son Dakika

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır: "Günah ve hatalarımızla yüzleşelim"

18.02.2021 11:18
Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır:

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır Regaib Kandili münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır Regaib Kandili münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

Çakır yayınladığı mesajda, "18 Şubat 2021 Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece, büyük bir rahmet mevsiminin; rahmet, habercisi olarak gelen mübarek Regaib Gecesi'dir. Bu gece, manevi iklimi ile benliğimizi kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan üç aylara ulaşmanın mutluluğunu inşallah bir kez daha yaşayacağız. Bu gece aynı zamanda Kur'an ayı Ramazan'ın müjdecisidir.

Üç aylardan Recep ve Şaban, bizleri ruhen Ramazan'a hazırlar. Bu sebeple Peygamber Efendimiz Recep ayı girdiğinde, "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır!" diye dua etmiş, üç ayları sevinçle karşılamıştır. İdrak edeceğimiz Regaib, arzu, istek, emel ve tutku anlamlarına gelmektedir. Regaib, diğer bazı kandillerimiz gibi tarihte yaşanmış bir gecenin sene-i devriyesi değildir. Regaib, geleceğe yönelik hedef ve gayretlerimizi, plan ve projelerimizi, manevi kazanımlarımızı gözden geçirme imkanı veren mübarek bir gecedir. Regaib, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana yöneltmek, bütün işlerimizi Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun hale getirme çabasıdır. Zira kalplerimizin inşirahı, yüreklerimizin huzuru, gönüllerimizin neşe ve sevinci ancak bu sayede mümkündür. Aynı şekilde bellerimizi büken günahlarımızdan, hata ve kusurlarımızdan, sinelerimizin ağır yüklerinden kurtulmak, şanımızı yüceltmek, güçlükleri yenmek ve işlerimizi kolay kılmak için de rağbetimizin daima Rabbimize yönelik olması gerekir.

Bu mübarek gün ve gecelerde kendimizi yeniden gözden geçirelim. Günah ve hatalarımızla yüzleşelim. Nefis muhasebesi yapalım. Din-i mübin-i İslam'ın manevi ikliminde gönül huzuru, istikamet ve öz güven kazanmaya çalışalım. İhtiraslarımızı dizginleyip menfaat ve çekişmelerden uzak duralım. Kendimizden ve aile fertlerimizden başlayarak bütün akraba ve komşularımıza varıncaya kadar toplumun tüm kesimleri arasında sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulması, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesi, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşması için azami gayret gösterelim." dedi.

Mübarek üç ayların hatırası için, içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerin ve salgın hastalıkların ülke genelinde üzerinden gitmesini temenni eden İl Müftüsü Burhan Çakır "Perşembeyi Cumaya bağlayan bu gece, Erzincanlı kardeşlerimizi aileleriyle birlikte Terzibaba Camiinde buluşmaya ve gecenin feyz ve bereketinden istifade etmeye davet ediyorum. Ayrıca bütün camilerimizde de mübarek geceye hürmeten program icra edileceğini de buradan duyurmak istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta ilimiz ve ülkemiz olmak üzere gönül coğrafyamızda yaşayan Müslüman kardeşlerimizle birlikte bütün İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili'ni tebrik ediyor rağbetlerimizin iyiye, güzele ve doğruya yönelik olması ve bu aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olması için Cenab-ı Mevla'ya niyaz ediyorum." diye konuştu. - ERZİNCAN

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır: Günah ve hatalarımızla yüzleşelim

Regaib Kandili, Burhan Çakır, Erzincan, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır: 'Günah ve hatalarımızla yüzleşelim' - Son Dakika


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