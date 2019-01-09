Son Dakika Haberleri: Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Köy Toplantılarına Başladı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Köy Toplantılarına Başladı

1 saat önce

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köy toplantılarına başladı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Köy Toplantılarına Başladı, System.String[]
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köy toplantılarına başladı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin başkanlığında oluşturulan heyet, köy toplantıları kapsamında Erzincan ili, Merkez ilçesine bağlı Çatalarmut köyüne köy ziyareti gerçekleştirdi.

2019 yılının ilk köy ziyareti Çatalarmut Köyünden başlatıldığını söyleyen İl Müdürü Şahin, üreticilerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu ve sorunların çözülmesi için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti. Daha sonra konuşmasını devam eden İl Müdürü Şahin, "Küçük arazilerden daha fazla gelir sağlamak için meyvecilik, sebzeciliğin ve Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönünde çalışmalarımızın yapıldığını ve bu kapsamda il, ilçe müdürlüklerimiz her zaman köylümüzün, üreticimizin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Sohbet havasında geçen toplantının sonunda; sorulan soruların cevaplandırılmasının ardından toplantı sona erdi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:17 Kaynak: İHA

Merkez, Murat Şahin, Güncel
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