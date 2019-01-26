Erzincan İletişim Müdürü Yahya Tekin'in Acı Günü
7 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan İl Müdürü Yahya Tekin'in vefat eden babası Bekir Tekin son yolculuğuna uğurladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan
İl Müdürü Yahya Tekin'in vefat eden babası Bekir Tekin son yolculuğuna uğurladı.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bekir Tekin, bugün öğle namazına müteakip Camii Kebir Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurladı. Düzenlenen cenaze törenine Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy
, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır
, Tekin ailesinin yakınları, Erzincan'da yerel ve ulusal alanda görev yapan gazeteciler, bazı kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda seveni katıldı.
Bekir Tekin'in cenazesi Erzincan Terzibaba Mezarlığına götürülerek, gözyaşları ve dualarla buradaki aile kabristanına defnedildi. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:04 Kaynak: İHA
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