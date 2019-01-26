Son Dakika Haberleri: Erzincan İletişim Müdürü Yahya Tekin'in Acı Günü

Erzincan İletişim Müdürü Yahya Tekin'in Acı Günü

7 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan İl Müdürü Yahya Tekin'in vefat eden babası Bekir Tekin son yolculuğuna uğurladı.

Erzincan İletişim Müdürü Yahya Tekin'in Acı Günü, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan İl Müdürü Yahya Tekin'in vefat eden babası Bekir Tekin son yolculuğuna uğurladı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bekir Tekin, bugün öğle namazına müteakip Camii Kebir Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurladı. Düzenlenen cenaze törenine Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Tekin ailesinin yakınları, Erzincan'da yerel ve ulusal alanda görev yapan gazeteciler, bazı kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda seveni katıldı.

Bekir Tekin'in cenazesi Erzincan Terzibaba Mezarlığına götürülerek, gözyaşları ve dualarla buradaki aile kabristanına defnedildi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:04 Kaynak: İHA

Erzincan, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kalp Krizinden Ölen Çocuğu Son Yolculuğunda Köpeği Yalnız Bırakmadı DSP Genel Başkanı Aksakal'dan CHP'den İstifa Eden Sarıgül'e Yeşil Işık: Kapımız Açık

Defne Samyeli, Sevgilisi Cem Yılmaz ile Uyurken Çekilen Fotoğrafını Paylaştı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediyelere Seslendi: Fiyatları Artıranları Hesaba Çekin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 17:11:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan İletişim Müdürü Yahya Tekin'in Acı Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]