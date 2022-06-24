Erzincan İliç'te Altın Madeninin Siyanür Borusunun Patladığı İleri Sürüldü

Erzincanlı yurttaş Sedat Cezayirlioğlu, Erzincan İliç'teki altın madeninin siyanür borusunun patladığını ve siyanürün çevreye yayıldığını ileri sürerek, çektiği görüntüleri paylaştı. Avukat İsmail Hakkı Atal da "Sabah 05.00'e kadar siyanür borusundan çıkan zehirli siyanür maddesi toprak ve suya karıştı. Sabah 05.00'e kadar, artık ne kadar olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde Amerika ve Kanadalılara ait altın madeninde siyanür borusunun patladığını iddia eden Erzincanlı yurttaş Sedat Cezayirlioğlu, 22 Haziran 2022 tarihinde madenin yakınında çektiği görüntüleri paylaştı. Patlayan borudan yayılan siyanürün dereye boşaldığını ileri süren Cezayirlioğlu, "Bu dere de aşağıda gördüğünüz Fırat nehrine boşalıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Cezayirlioğlu, "Sizi acilen görev davet ediyorum… Binlerce ton siyanür Fırat'a karışmış" dedi.

"BİNLERCE LİTRE Mİ BİNLERCE TON MU BİLMİYORUZ"

Çevreci Avukat İsmail Hakkı Atal ise "21 Haziran Salı gecesi Erzincan'ın İliç'teki Amerika ve Kanadalılara ait altın madeni şirketinin siyanür borusunda patlama oldu. Ne kadar olduğunu bilmediğimiz bir şekilde sabah 05.00'e kadar siyanür borusundan çıkan zehirli siyanür maddesi toprağa ve suya karıştı. Sabah 05.00'e kadar, artık binlerce litre mi binlerce ton mu ne kadar olduğunu bilmiyoruz, Sedat Cezayirlioğlu'nun çektiği videolarda gördüğümüz üzere patlayan borudan çıkan siyanür bütün her yeri yakmış ve yıkmış.

"DEPREM UYARISI YAPILMIŞTI, DEPREM OLMADAN BORULAR PATLIYOR"

Biz bölgede çalışma yaparken, 27 Mayıs 2022'de maden atık havuzunun ve madenin de üzerinde olduğu Yedisu fay zonunda bir deprem oldu. 4,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Arkasından Prof. Dr. Naci Korur bir açıklama yaptı. 1794'den bu yana 7 şiddetinden büyük deprem olmayan bu bölgede her an 7 şiddetinden büyük bir deprem olabileceğini söyledi.

Dolayısıyla bu Amerika ve Kanadalılar ait altın şirketi, şu an çok büyük deprem riski içinde. Daha bir deprem, jeolojik hareketlilik meydana gelmeden, durduk yerde, kendi kendine siyanür boruları patlıyor. Doğa ve ekosisteme karışıyor."

Atal, madenin kapatılması gerektiğini belirtti.