ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki - Son Dakika
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ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

25.08.2022 17:58

Erzincan İmam Hatip Mensupları ve Mezunları Derneği (ERİHMED) Başkanı İlhan Yıldız ise adliye önünde yaptığı açıklamada, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarıyla ilgili sözlerini kınadı.

Erzincan İmam Hatip Mensupları ve Mezunları Derneği (ERİHMED) Başkanı İlhan Yıldız ise adliye önünde yaptığı açıklamada, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarıyla ilgili sözlerini kınadı.

Gülşen'in çirkin ithamını kendisine iade ettiklerini söyleyen Yıldız, "Bugün imam atip okullarımızda okuyan yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda, on milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek, toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

İlhan Yıldız, Erzincan, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki - Son Dakika
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