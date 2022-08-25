ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

Erzincan İmam Hatip Mensupları ve Mezunları Derneği (ERİHMED) Başkanı İlhan Yıldız ise adliye önünde yaptığı açıklamada, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarıyla ilgili sözlerini kınadı.

Gülşen'in çirkin ithamını kendisine iade ettiklerini söyleyen Yıldız, "Bugün imam atip okullarımızda okuyan yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda, on milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek, toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz." dedi.