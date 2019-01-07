Erzincan'ın 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime Ara Verildi
21 dakika önce
Erzincan'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.
Erzincan
'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.
Kentte kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.
Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Refahiye
, Otlukbeli
ve Çayırlı
ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:23 Kaynak: AA
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