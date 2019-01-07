Son Dakika Haberleri: Erzincan'ın 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Erzincan'ın 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime Ara Verildi

21 dakika önce

Erzincan'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.

Erzincan'ın 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime Ara Verildi, System.String[]
Erzincan'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.

Kentte kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Refahiye, Otlukbeli ve Çayırlı ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:23 Kaynak: AA

Refahiye, Erzincan, Güncel
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