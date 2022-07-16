Son dakika! Bayburt'ta 2022'nin ilk 6 ayında meydana gelen 127 trafik kazasında 85 kişi yaralandı

2022 yılının ilk 6 ayında yaşanan trafik kazalarının bilançosu açıklandı. Türkiye genelinde 920 kişi hayatını kaybederken, aynı dönemde Bayburt'ta ki trafik kazalarında 85 kişi yaralanarak hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden olmadı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 2022'in ilk 6 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 226 bin 793 trafik kazasında 920 kişi hayatını kaybederken, 127 bin 619 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca açıklanan geçtiğimiz Haziran ayında ki kaza bilançosunda Bayburt'ta, 9 yaralamalı kaza meydana geldi. Kazalarda 15 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken hiç kimse hayatını kaybetmedi. Haziran ayında Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 8 maddi hasarlı trafik kazası da kayıtlara geçirildi. 2022'nin ilk 6 ayında Bayburt'ta, 59 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda hayatını kaybeden olmazken, yaralanan 85 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılın ilk 6 aylık döneminde ise şehirde 68 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi. - BAYBURT