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Erzincan'ın asırlık kesme kadayıf tatlısı güveç kabında daha çok sevildi - Son Dakika

Erzincan'ın asırlık kesme kadayıf tatlısı güveç kabında daha çok sevildi

15.12.2021 12:13
Erzincan'ın asırlık kesme kadayıf tatlısı güveç kabında daha çok sevildi

Erzincan'ın yöresel tatlıları arasında yer alan ve kentteki bir işletme tarafından güveç kabında üretilen coğrafi işaretli Erzincan kesme kadayıf tatlısı, yoğun talep görüyor.

Erzincan'ın yöresel tatlıları arasında yer alan ve kentteki bir işletme tarafından güveç kabında üretilen coğrafi işaretli Erzincan kesme kadayıf tatlısı, yoğun talep görüyor.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimiyle 25 Mayıs 2021'de "Erzincan kesme kadayıfı" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen ve Mahreçli Coğrafi İşaret Belgesi alan tatlı, kentin asırlık lezzetleri arasında yer alıyor.

Yörede üretilen tereyağı, süt, şeker ile yoğrulan hamur, yufka haline getirildikten sonra elde kesilerek tel tel kadayıf haline getiriliyor. Bakır tepsiye konulan kadayıfın üzerine Kemah ilçesinde yetişen cevizlerden bolca bırakılan kadayıf, tereyağı sürüldükten sonra fırında kısık ateşte pişiriliyor.

Kentte Erzincan kesme kadayıfı üretimi yapan Fatma Ballı'nın, bakır tepsi yerine güveç kabı kullanarak ürettiği tatlı, müşterilerce çok beğenildi.

Talepleri karşılamaya çalışan Ballı, siparişlere yetişebilmek için imalathanesinde yoğun mesai yapıyor.

"Siparişler yüzde 60 arttı"

Kadayıf üreticisi Fatma Ballı, AA muhabirine, tatlının damaklarda bıraktığı lezzet ile vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Kadayıf imalatına ilk olarak 3-5 kilo ile başladıklarını ancak çok beğenildiği için üretimi arttırdıklarını ifade eden Ballı, şöyle konuştu:

"Kadayıf tatlısını yiyen bir daha geldiği için şu an gelen talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Undan tutun da şekerine, cevizine ve sütüne kadar her şey Erzincan'a ait olduğu için damaklarda farklı ve güzel bir tat bırakıyor. Kadayıfın tescili yapıldıktan sonra biz 'bunu daha fazla nasıl geliştirebiliriz' diye düşündük ve 'neden güveç kabında yapmayalım' dedik. Kadayıf tatlısını güveç kabında denedik ve başarılı olduk. Damaklarda inanılmaz bir lezzet bıraktı. Güveç kabında pişirmeye başladıktan sonra siparişlerimiz yüzde 60 civarında arttı. Artık müşterilerin hepsi kadayıfı tepside değil, güveç kabında istiyor."

"Güveç kabında farklı bir tat yakalandı"

Ballı, kadayıfın güveç kabında yavaş yavaş piştiğini belirterek, bu yöntemle farklı bir tat yakaladıklarını dile getirdi.

Güveçte yapılan kadayıf tatlısının daha fazla talep gördüğünü vurgulayan Ballı, "İl dışına özellikle hediye götürmek isteyenler hem görünüm açısından hem de lezzet bakımından çok daha güzel olduğu için tercih ediyorlar." diye konuştu.

Kadınların istihdamına yönelik çalışma yaptığını aktaran Ballı, "Evde bu işi yapan kadınların, sadece birkaç kuruş almak yerine gelip burada maaşlı ve sigortalı çalışmaları için farklı bir projeyi de hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda, bu projeyi hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Üretici Fatma Ballı'nın eşi Önder Ballı da şehir dışından internet üzerinden siparişler aldıklarını ifade ederek, bu yoğun taleplerle yörede istihdam oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Erzincan, Ticaret, Mayıs, tat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'ın asırlık kesme kadayıf tatlısı güveç kabında daha çok sevildi - Son Dakika


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