Erzincan'ın caddelerinde korona virüs temizliği - Son Dakika
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Erzincan'ın caddelerinde korona virüs temizliği

6 saat önce

Erzincan Belediyesi, küresel bir tehdit olan korona virüse karşı başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan'ın caddelerinde korona virüs temizliği, System.String[]

Erzincan Belediyesi, küresel bir tehdit olan korona virüse karşı başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Cadde, sokak ve çöp konteynerlerini deterjanlı sularla yıkayan ve ilaçlayan ekipler, bir yandan da cami, çocuk oyun parklarını da dezenfekte ediyor. Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde ve sokaklar deterjanlı sularla yıkanarak, dezenfekte ediliyor. Korona virüsle mücadele kapsamında çöp konteynerlerinin de önce içi ve dışı yıkanıyor, ardından da virüs ve bakterilere karşı ilaçlama işlemleri yapılıyor.


Çocuk oyun parkları dezenfekte ediliyor


Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çocuk oyun parklarında da ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Parklardaki banklardan zemine, çocuk oyun ekipmanlarından spor aletlerine kadar her şey dezenfekte ediliyor. Hummalı bir şekilde çalışan ekipler, korona virüsüne karşı camilerde de çalışmalarını sürdürüyor. Cami içleri temizleniyor, şadırvan bölümleri de deterjanlı sularla yıkandıktan sonra dezenfekte ediliyor. Korona virüsle mücadele kapsamında başlattıkları önleyici tedbirlerin büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten belediye yetkilileri, cadde ve sokaklarda, çocuk oyun parklarında, camilerde, belediye hizmet birimlerinde dezenfekte işlemlerinin gün boyu devam ettiğini belirtti. - ERZİNCAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:16 Kaynak: İHA

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