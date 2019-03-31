Son Dakika Haberleri: Erzincan'ın Çayırlı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Erzincan'ın Çayırlı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

20 dakika önce

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Atınç Bahadır kazandı.

Erzincan'ın Çayırlı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Atınç Bahadır kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Atınç Bahadır 911, MHP adayı Oktay Efe 789, İYİ Parti adayı Birol Bahadır 97 oy aldı.

-Bahadır'ın öz geçmişi-

Atınç Bahadır, 1964'te Erzincan'da doğdu. Bahadır, Atatürk Üniversitesi Erzincan Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünü bitirdikten sonra iş hayatına esnaflık yaparak devam etti. Bahadır, Çayırlı Ziraat Odası Başkanlığı yaptı. 2014 Yerel Seçimlerinde Çayırlı Belediye Başkanı seçilen Bahadır, evli ve 3 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:47 Kaynak: AA

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