Erzincan'ın Çayırlı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
20 dakika önce
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Atınç Bahadır kazandı.
Erzincan
'ın Çayırlı
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Atınç Bahadır
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Atınç Bahadır 911, MHP
adayı Oktay Efe
789, İYİ Parti
adayı Birol Bahadır
97 oy aldı.
-Bahadır'ın öz geçmişi-
Atınç Bahadır, 1964'te Erzincan'da doğdu. Bahadır, Atatürk Üniversitesi
Erzincan Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünü bitirdikten sonra iş hayatına esnaflık yaparak devam etti. Bahadır, Çayırlı Ziraat Odası Başkanlığı yaptı. 2014 Yerel Seçimlerinde Çayırlı Belediye Başkanı seçilen Bahadır, evli ve 3 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:47 Kaynak: AA
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