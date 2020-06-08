Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 13 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 13 ilde FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiası ile meslekten ihraç edilen farklı rütbelerde 74 polis hakkında gözaltı kararı verildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı. Balıkesir Merkezli yapılan operasyon Erzincan, İstanbul, Manisa, Konya, Kayseri, Kütahya, Kahramanmaraş, Ankara, Kocaeli, Çanakkale Samsun ve Bursa olmak üzere 13 ili kapsarken, KHK ile ihraç edilen 6 Emniyet Müdürü, 1 Emniyet Amiri, 11 Komiser Yardımcısı, 4 Baş polis memuru ve 52 polis memuru olmak üzere toplam 74 şüpheli şahıs ile alakalı arama, yakalama ve gözaltı kararı verildi.



Şüphelilerin mahrem imamlar ile irtibatının olduğu, sohbetlere katıldıkları, örgüt üst yönetimi tarafından gizli kod sistemi ile kodlandıkları iddia edildi. - ERZİNCAN