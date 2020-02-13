Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika
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Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

6 saat önce

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı, System.String[]

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.


Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde belediye önünde tören düzenlendi. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından istiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi. Törende konuşan Belediye Başkanı Bekir Aksun, tarih sahnesinde aziz milletin düşmanının bitmediğini kaydetti.


"Aziz milletimizin tek parolası ölürsem şehit kalırsam gazi olmuştur"


Erzincan'ın kara toprağın bağrına düşmüş yiğitlerin şehri olduğunu ifade eden Aksun, "Erzincan'ımız farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Mengücek Gaziye beylik olmuş, Yavuz Sultan Selim Hanı misafir etmiş, milli mücadeleye can vermiş, ezan dinmesin bayrak inmesin diye kara toprağın bağrına düşmüş yiğitlerin şehridir. Dünya tarihinin en kanlı savaşı esnasında işgale uğrayan şehrimiz aziz milletimizin şehrimizde öve tüm yurtta göstermiş olduğu üstün mücadelesi ve bağımsızlık ülküsü sayesinde başarıyla sonuçlanmıştır. Anadolu'da verilen bu mücadele karanlığa ışık olmuş yeni bir kızıl elmaya dönüşmüştür. Samsunda yakılan bağımsızlık ateşi Erzurum'da, Amasya'da, Sivas'ta, Anadolu'nun her karışında tutuşmuş Kocatepe'de aleve dönüşmüştür. Aziz milletimizin tek parolası ölürsem şehit kalırsam gazi olmuştur. Tarih sahnesinde bu aziz milletin düşmanı hiç tükenmemiştir. Ata yurdumuzdan Anadolu'ya yola çıkarken atalarımızın terkisine devlet töresini ve bağımsızlık aşkını almış bir ecdadın torunlarıyız" diye konuştu. - ERZİNCAN

Mustafa Kemal Atatürk, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
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