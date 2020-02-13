Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı - Son Dakika
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Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı

6 saat önce

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlandı, System.String[]

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.


1. Dünya Savaşı yıllarında işgale uğrayan Erzincan'ın kurtuluşu sebebiyle kentteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.


Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


Belediye Başkanı Bekir Aksun, burada yaptığı konuşmada, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Anadolu'da verilen kurtuluş mücadelesinin karanlığa ışık olduğunu anlatan Aksun, " Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi, Erzurum'da, Amasya'da, Sivas'ta, Anadolu'nun her karışında tutuşmuş, Kocatepe'de alevden sele dönüşmüştür. Aziz milletimizin tek parolası 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' olmuştur. İşte bize zaferi getiren bu iman ve sadakattir. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 102. yıl önce bu topraklarda topla, tüfekle canımızı ortaya koyarak verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini, bugün ilimde, bilimde ve teknikte Türk milletine yakışır şekilde vermeliyiz." diye konuştu.

Törene, Vali Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ile askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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