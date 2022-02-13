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Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı törenle kutlandı - Son Dakika

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı törenle kutlandı

13.02.2022 15:00
Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı törenle kutlandı

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'in katıldığı törende, çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, yaptığı konuşmada, Erzincan'ın, yüce Türk milletinin sarsılmaz iradesi, vatan ve bayrak sevgisinin temsili, her ferdiyle kahramanlığın göstergesi ve kardeşliğin şehri olduğunu söyledi.

Sultan Alparslan'ın mirası olan Erzincan'ın, Mengücek Gazi'nin hatırası ve şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayan Aksun, şöyle konuştu:

"Erzincan, tarihimizin her döneminde bu yüce milletin dara düştüğü her durumda cansiparane bir mücadele ile 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' şiarıyla gözünü kırpmadan can veren yiğitlerin memleketidir. Erzincan'ımızla birlikte ülkemizin her karışı için verilen bu kutlu ve milli mücadelenin kahramanları şüphesiz ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensuplarıdır, gazilerimizdir, topyekun aziz milletimizdir. Milli mücadelenin zor dönemlerinde halkımızla el ele, gönül gönüle verilen mücadelenin sonucunda bugün bu topraklarda hür, bağımsız, başı dik bir şekilde yaşamaktayız."

Daha sonra Erzincan Belediyesi önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, Erzincan Belediyesi mehteran takımı ve atlı cirit ekiplerinin öncülüğünde ellerindeki Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü, kurtuluş etkinlikleri kapsamında cirit sahasındaki müsabakaları izledi.

Programa, askeri erkan, gaziler ile bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Atatürk Anıtı, Erzincan, Ordu, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı törenle kutlandı - Son Dakika


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