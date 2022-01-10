Erzincan'ın Göyne Sulama Barajı buzla kaplandı - Son Dakika

Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzincan'daki Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi tamamen buz tuttu.

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki dere, çay ve barajlar dondu.

Doğanın tamamen beyaz örtüyle kaplı olduğu ve sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Erzincan'ın Çatalarmut köyündeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi de buzla kaplandı.

Drone ile havadan görüntülenen barajın buzla kaplı yüzeyinde bazı vatandaşlar yürüyerek fotoğraf çektirdi.

Yaz mevsiminde yaklaşık 50 bin dekarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda da kafes balıkçılığı yapılan barajdaki balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı.