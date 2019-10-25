Son Dakika Haberleri: Erzincan'ın güzelliği sanatçıların türküleri eşliğinde kliplerle beğeniye sunuldu
Son Dakika Genel Erzincan'ın güzelliği sanatçıların türküleri eşliğinde kliplerle beğeniye sunuldu

Erzincan'ın güzelliği sanatçıların türküleri eşliğinde kliplerle beğeniye sunuldu

1 saat önce

Erzincan'ın güzelliği sanatçıların türküleri eşliğinde kliplerle beğeniye sunuldu ERZİNCAN - Adrenalin doğa sporlarının başkenti Erzincan'ın tabi ve doğal güzelliği, sevilen sanatçıların türküleri eşliğinde valiliğin desteği ile çekilen kliplerle beğeniye sunuldu.

Erzincan'ın güzelliği sanatçıların türküleri eşliğinde kliplerle beğeniye sunuldu


ERZİNCAN - Adrenalin doğa sporlarının başkenti Erzincan'ın tabi ve doğal güzelliği, sevilen sanatçıların türküleri eşliğinde valiliğin desteği ile çekilen kliplerle beğeniye sunuldu.

Doğayla tarihin birbirini tamamladığı, adrenalin doğa sporlarının başkenti, Türkiye'nin büyüleyici yerlerinden Erzincan'ın ulusal ve uluslararası çapta tanıtılması amacıyla kentin çeşitli bölgelerinde valiliğin desteği ile sevilen sanatçılar tarafından seslendirilen klipler, basınla paylaşıldı.

Kliplerin çekilmiş olduğu alanlar şöyle belirtildi:

Caner Gülsüm'ün, seslendirdiği "Güzel Seni Çok Özledim" isimli eseri Ekşisu'da çekildi.

Deniz Toprak'ın seslendirdiği "Söndürdün Beni" isimli eseri Kemaliye'de çekildi.

Hüseyin Kalkan'ın seslendirdiği "Gezsemde Dünyanın Dört Bucağını" isimli eseri Erzincan merkezde çekildi.

Ender Balkır'ın seslendirdiği "Küstürdüm Barışamam" isimli eseri Kemah'ta çekildi.

Oğuz Aksaç'ın seslendirdiği "Eyvallah" isimli eseri Tercan'da çekildi.

Oğuz Aksaç'ın seslendirdiği "Benim Hikayem" isimli eseri Erzincan Tren Garında ve Turistik Doğu Ekspresi'nin Kemaliye/ Çaltı - Erzincan güzergahındaki eşsiz tabiat dokusu eşliğinde çekildi.

Oğuz Aksaç'ın seslendirdiği "Arada Bir" isimli eseri Ergan Dağı Kış Sporları ve Turizm merkezinde çekildi.

Eray Yeşilırmak'ın seslendirdiği "Can Veriyor" isimli eseri Erzincan'ın tarihi ve turistik yerlerinde çekildi.

Gökhan Namlı'nın, seslendirdiği "Demedim mi" isimli eseri Erzincan'ın farklı bölgelerinde çekildi.

Tanju Güneş'in seslendirdiği "Bilemezsin ki" isimli eseri Kemaliye'de çekildi.

10 klipten 5'inin çekimlerini yapan ZDG Prodüksiyondan Zeki Demirbaş, "Erzincan Valiliği'nce, kentin tarihi ve doğa güzelliklerini tanıtmak için yapılan çalışmalar çerçevesinde 10 sanatçıya 10 klip projesi başlamış, sevilen sanatçı Oğuz Aksaç'ın organizasyonunda çekimler tamamlanarak halkımızın beğenisine sunulmuştur. Oğuz Aksaç, "Eyvallah", DenizToprak "Söndürdün Beni", Caner Gülsüm "Güzel Seni Çok Özledim", Erder Balkır "Küstürdüm Barışamam", Hüseyin Kalkan "Gezsemde Dünyanın Dört Bucağını" klipleri ZDG Prodüksiyon Zeki Demirbaş ve Alperen Demirbaş tarafından 1 ay içerisinde çekilerek Erzincan Valiliğine teslim edilmiştir" dedi.

Erzincan'ın güzelliği sanatçıların türküleri eşliğinde kliplerle beğeniye sunuldu

Oğuz Aksaç, Kemaliye, Özledim, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



24 yaşındaki gencin bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde vatandaşlara seslendi Rusya'da bir asker, 8 silah arkadaşını öldürdü Braga mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ta 8 oyuncunun bileti kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 19:34:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'ın güzelliği sanatçıların türküleri eşliğinde kliplerle beğeniye sunuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]