Erzincan'da kayısı toplama nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Erzincan'da kayısı toplama nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi öldü

07.08.2022 14:39
Erzincan'da kayısı toplama nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi öldü

Erzincan'ın İliç ilçesinde akraba iki aile arasında kayısı toplama iddiası yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan'ın İliç ilçesinde akraba iki aile arasında kayısı toplama iddiası yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Konukçu köyünde ikamet eden İlbeyi Karğın (70) ile kayısı toplamak için yardımına gittiği akrabaları arasında tartışma çıktı. Vatandaşların ayırması üzerine sonlanan tartışma, sonraki gün Karğın'ın olay yerinde düşürdüğü gözlüğünü almak için gittiği sırada yeniden başladı.

Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine başından darbe alan Karğın ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karğın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının ve jandarmanın incelemesinin ardından Karğın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İliç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karğın'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen G.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da kayısı toplama nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da kayısı toplama nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi öldü - Son Dakika
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