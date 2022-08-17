İliç Millet Bahçesi tekne turu, su kayağı ve kano tutkunlarının yeri oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İliç Millet Bahçesi tekne turu, su kayağı ve kano tutkunlarının yeri oldu

17.08.2022 11:02
İliç Millet Bahçesi tekne turu, su kayağı ve kano tutkunlarının yeri oldu

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde, baraj gölüne kıyısı bulunan İliç Millet Bahçesi, su sporu tutkunlarının da adresi oldu.

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde, baraj gölüne kıyısı bulunan İliç Millet Bahçesi, su sporu tutkunlarının da adresi oldu. Doğu Ekspresi ile ilçeye gelen turistler, su kayağı ve kano gibi sporları yapıp, doğal güzellikleri keşfetmek için tekne turuna çıkıyor.

Belediye ile kaymakamlığın ortak projesi ile İliç Barajı bölgesine yapılan 160 dönümlük İliç Millet Bahçesi, adrenalin tutkunlarını da ağırlıyor. Doğu Ekspresi ile ilçeye gelen turistler; bölgede su kayağı, kano gibi sporları yapabiliyor ayrıca tekne turu ile doğal güzellikleri keşfetmeye çıkıyor.

İliç'in kent merkezine uzak olduğunu belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve İliç Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sezai Öz, "İlçede 2 baraj gölü ile 2 büyük kanyon var; biri Aydınlık, biri Bağıştaş Kanyonu. Baraj gölleri 4 yıllık, 17 bin metrekare yüzeye sahip. Bu göllerle beraber ilçede su sporlarını başlatmak için girişimde bulunduk. Burada eğitimler veriyoruz. Sporcularımıza lisans vereceğiz. Hem ilçe halkından hem de dışarıdan gelenlerden yoğun bir ilgi var. Bu bölgede ayrıca su sporları merkezi ile büyük mesire alanı projesi de var" dedi.Doğu Ekspresi'nin ilçeden geçtiğini hatırlatan Öz, "Bu tren ile gelen misafirler, ilçemizde 3 saat gibi bir vakit geçiriyor. Söz konusu etkinlikler ve yatırımlarla gelen turistler, burada daha iyi vakit geçirecek. Şu an kano sporu yaptık. Kısa bir kano eğitimi verdik. Bir de suda, pratik eğitim verdik. Bunun dışında bir de su kayağı yaptık. Su kayağı da bölgede çok yapılan bir iş değil. Bir tane sporcumuz var. İliç Doğa Sporları Kulübü'nde lisanslı. Amacımız; su kayağını yaymak. Gezi teknemiz var. Misafirlerimiz, Aydınlık Kanyonu'nun içine kadar gidiyor. Çok güzel ve keyifli bir gün geçirebiliyorlar. Sadece tekne turları ücretli. Diğerlerinden ücret almıyoruz" diye konuştu.

Semih Çavkaytar da ilçede birçok doğa sporunu yapabildiklerini belirterek "5 yıldır İliç ilçesinde ikamet etmekteyim. Buraya geldiğimde doğasına hayran oldum. İliç Belediyesi, İliç Kaymakamlığı sayesinde burada su kayağı, kano gibi sporları çok rahat yapabiliyoruz. Bunun yanında trekking, dağcılık, ultra maraton gibi sporları da çok rahat bir yapabiliyoruz" dedi.


YORUMLAR
500
Hamidiye Göleti'yle tarım arazileri suya kavuşacak Hamidiye Göleti'yle tarım arazileri suya kavuşacak Kütahya'da sağanak; ev ve ağılları su bastı Kütahya'da sağanak; ev ve ağılları su bastı
Kaynak: DHA

Hisarcık, İliç, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İliç Millet Bahçesi tekne turu, su kayağı ve kano tutkunlarının yeri oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
10:45 50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı
10:52 Ayakta durmakta güçlük çeken sarhoşların ilginç kavgası görüntülendi
10:35 Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı! Bir yıl içinde 182,5 milyar dolar dış borç ödenmesi gerekiyor
10:28 İnişi gerçekleştiremeyen yardımcı pilot uçaktan atlayıp intihar etti
10:11 Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek
10:13 Polisi harekete geçiren olay! Kocasını toprağa gömerken görüntülendi
10:09 MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacıya Mehmet Yalçınkaya'dan sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 11:23:04. #1.12#
SON DAKİKA: İliç Millet Bahçesi tekne turu, su kayağı ve kano tutkunlarının yeri oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement