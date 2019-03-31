Son Dakika Haberleri: Erzincan'ın İliç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Erzincan'ın İliç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Erzincan'ın İliç ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Gürbüz kazandı.

Erzincan'ın İliç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Erzincan'ın İliç ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Gürbüz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Gürbüz bin 83, MHP adayı Hamza Buran 546, Saadet Partisi adayı Celal Demir 218 oy aldı.

Gürbüz'ün özgeçmişi -

1964 yılında Elazığ'da doğan Mustafa Gürbüz, 6 yaşından itibaren Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşamını sürdürmekte.

Refah Rartisi'nde siyasete başlayan Gürbüz, 2001 yılında AK Parti'nin kurucu ilçe başkanlığı görevini yürüttü. 2011 yılına kadar ilçe başkanlığı görevini yapan Gürbüz, 2014 yılında ilçe başkanlığı görevini tekrar devralarak bugüne kadar sürdürdü.

1998 yılında ticarete atılan Gürbüz, evli ve 5 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:22 Kaynak: AA

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