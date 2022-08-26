10 bin liraya dayanan promosyon miktarlarının ardından binlerce emekli bankalarda kuyruğa neden oldu

Kaynak: AA

Karasu Nehri, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da nehre giren kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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