Erzincan'da nehre giren kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Erzincan'da nehre giren kişinin cansız bedenine ulaşıldı

26.08.2022 18:28
Erzincan'da nehre giren kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde serinlemek için Karasu Nehri'ne giren 36 yaşındaki Mehmet Emin Akgün boğuldu.

Erzincan'ın İliç ilçesinde serinlemek için Karasu Nehri'ne giren 36 yaşındaki Mehmet Emin Akgün boğuldu.

Dostal-Divriği yol ayrımında bulunan köprünün altında Karasu Nehri'ne giren Akgün, bir anda gözden kayboldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları arama sonucunda Akgün'ün cansız bedenine ulaştı.

Akgün'ün cesedi, İliç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Karasu Nehri, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da nehre giren kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzincan'da nehre giren kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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