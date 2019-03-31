Erzincan'ın Kemah İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Osman...
1 saat önce
Erzincan'ın Kemah ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Osman Kemal Aslan kazandı.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Osman Kemal Aslan kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Osman Kemal Aslan 556, AK Parti adayı Osman Öner 437, CHP adayı Ali Sin 55 oy aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:34 Kaynak: AA
MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması
MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum