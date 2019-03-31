Son Dakika Haberleri: Erzincan'ın Kemah İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Osman...

Erzincan'ın Kemah İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Osman...

1 saat önce

Erzincan'ın Kemah ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Osman Kemal Aslan kazandı.

Erzincan'ın Kemah İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Osman..., System.String[]
Erzincan'ın Kemah ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Osman Kemal Aslan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Osman Kemal Aslan 556, AK Parti adayı Osman Öner 437, CHP adayı Ali Sin 55 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:34 Kaynak: AA

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