Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

04.08.2022 17:33
Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 29 yıl önce 33 sivilin teröristlerce öldürüldüğü Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 29 yıl önce 33 sivilin teröristlerce öldürüldüğü Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce 33 sivilin şehit edilmesi olayıyla ilgili terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilen 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

Mahkeme, katliamda sorumluluğu bulunan ve terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilen A.Ç, A.T, C.Ş, D.K, D.S, E.M, E.K, F.Y, H.S, H.A, H.Y, İ.H.A, İ.T.Y, M.İ, M.D, M.A, N.Ö, S.Ö, S.T, Ş.Ö. ve Ü.B. hakkında "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Başbağlar köyünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda kullanılan silahların kriminal incelemesiyle ilgili bilgiler ve tanık ifadelerinin yer verildiği iddianamede, daha önce birçok farklı eylemlere katılmış terörü örgütü mensuplarının da ifadeleri yer alıyor.

Soruşturma aşamasında 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve 20'si hakkında yakalama kararı çıkarılan sanıkların ilk duruşması 17 Ekim'de görülecek.

Olay

Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993'te gelen terör örgütü mensupları, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği köy meydanında kurşuna dizmiş, zulme karşı çıkan 5 kişiyi de yakılan evlerde ateşe vererek toplam 33 vatandaşı şehit etmişti.

YORUMLAR
500
Erzincan'da ilk defa ekilen çörek otundan verimli sonuç alındı Erzincan'da ilk defa ekilen çörek otundan verimli sonuç alındı Kaçırmak istediği kızı vurdu, jandarmaya yakalanacağını anlayınca intihar etti Kaçırmak istediği kızı vurdu, jandarmaya yakalanacağını anlayınca intihar etti
Kaynak: AA

Başbağlar Katliamı, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 17:34:49. #1.13#
SON DAKİKA: Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement