Gençağa Mahallesi'nde daha önce restore edilen ve ikamet sahipleri tarafından kullanılan tarihi ahşap evlerin bulunduğu bölgedeki bir yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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