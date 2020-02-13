Erzincan'ın kurtuluşu düzenlenen etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

ERZİNCAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, kentte zafer yürüyüşü ve düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü kentte çeşitli etkinliktlerle kutlandı. İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı etkinliklerin akşamki bölümünde Erzincan Belediyesi önünden başlayan zafer yürüyüşü yapıldı. Halk, mehteran ekibi, avcılar ve atlı milisler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda yürüdü. Yıldırım ve beraberindekiler kar ve soğuk havaya rağmen yürüyüşü tamamladı. Protokol üyeleri daha sonra Camii Kebir Cami'ne geçerek burada şehitler için okutulan mevlidi dinledi.