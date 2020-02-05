Erzincan'ın nüfusu 2019 yılında yüzde 0,55 azaldı - Son Dakika
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Erzincan'ın nüfusu 2019 yılında yüzde 0,55 azaldı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 2018 yılında yüzde 1,95 artan Erzincan nüfusu 2019 yılında yüzde 0,55 azalarak 234 bin 747 kişi oldu.

Erzincan'ın nüfusu 2019 yılında yüzde 0,55 azaldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 2018 yılında yüzde 1,95 artan Erzincan nüfusu 2019 yılında yüzde 0,55 azalarak 234 bin 747 kişi oldu.


TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 2018 yılında 82 milyon 3 bin 882 olan Türkiye nüfusu yüzde 1,40 artarak 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi odu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,7'sinin ikamet ettiği İstanbul 15 milyon 519 bin 267 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya takip etti. Tunceli ise 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Erzincan nüfusu 234 bin 747 kişi olurken nüfus büyüklüğüne göre ise iller arasında 70. sırada yer aldı.


Erzincan nüfusu 2018 yılında yüzde 1,95 artmış 2019 yılında ise yüzde 0,55 azaldı. 2019 yılında Erzincan'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre bin 287 kişi azalmış olup, nüfusun yüzde 51,08'ini erkekler, yüzde 48,92'sini ise kadınlar oluşturdu.


Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi


Öte yandan Türkiye'de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında önceki yıla göre artış göstererek 32,4 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,7 iken, kadınlarda 33,1 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla 40,8 ile Sinop, 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 ile Giresun oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla 20,1 ile Şanlıurfa, 20,9 ile Şırnak ve 21,8 ile Ağrı oldu. - ERZİNCAN

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
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