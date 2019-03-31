Erzincan'ın Otlukbeli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Yusuf...
1 saat önce
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Yusuf Tektaş kazandı.
Erzincan
'ın Otlukbeli
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Yusuf Tektaş
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Yusuf Tektaş 494, AK Parti
adayı Vahdet Ercan
410, Saadet Partisi
adayı Ömer Gök
4 oy aldı.
Tektaş'ın öz geçmişi -
Yusuf Tektaş, 1977 yılında Otlukbeli ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu öğrenimini Otlukbeli'de tamamladı. İlçe merkezinde esnaflık yapan Tektaş, evli ve 4 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:37 Kaynak: AA
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