Son Dakika Haberleri: Erzincan'ın Otlukbeli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Yusuf...

Erzincan'ın Otlukbeli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Yusuf...

1 saat önce

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Yusuf Tektaş kazandı.

Erzincan'ın Otlukbeli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Yusuf..., System.String[]
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Yusuf Tektaş kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yusuf Tektaş 494, AK Parti adayı Vahdet Ercan 410, Saadet Partisi adayı Ömer Gök 4 oy aldı.

Tektaş'ın öz geçmişi -

Yusuf Tektaş, 1977 yılında Otlukbeli ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu öğrenimini Otlukbeli'de tamamladı. İlçe merkezinde esnaflık yapan Tektaş, evli ve 4 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:37 Kaynak: AA

Yusuf Tektaş, MHP, Erzincan, Otlukbeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 20:57:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'ın Otlukbeli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Yusuf...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]