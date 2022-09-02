ERZİNCAN'IN REFAHİYE İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN - Son Dakika
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ERZİNCAN'IN REFAHİYE İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN

02.09.2022 15:06

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesi Çatalçam mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesi Çatalçam mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Erzincan merkez çevre ilçelerden gelen itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Refahiye ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki 30 hektarlık Çatalçam mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye jandarmanın yanısıra Erzincan merkez çevre ilçelerden itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevkedildi. Duman ve alev kaplanan bölgedeki yangını söndürme çalışması başlatıldı. Ekipleri yoğun çabası sonucu ormanlık alandaki yangının bir bölümü kontrol altına alındı. Alevlere müdahale için Adana'dan 2 adet yangın söndürme helikopteri bölgeye gönderilirken, çevre illerdeki orman müdürlüğüne ait itfaiye araçları da çalışmalara destek için hareket etti.

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Kaynak: DHA

Çatalçam, Erzincan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERZİNCAN'IN REFAHİYE İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN - Son Dakika

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SON DAKİKA: ERZİNCAN'IN REFAHİYE İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN - Son Dakika
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