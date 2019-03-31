Son Dakika Haberleri: Erzincan'ın Refahiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Erzincan'ın Refahiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Çakmak Paçacı kazandı.

Erzincan'ın Refahiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Çakmak Paçacı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Çakmak Paçacı 922, MHP adayı Cevdet Çinar 854 oy aldı.

Paçacı'nın özgeçmişi

1975 yılında Erzincan Refahiye ilçesinde dünyaya gelen Çakmak Paçacı, ilk, orta ve lise tahsilini tamamladıktan sonra Refahiye Meslek Yüksek Okulu Muhasebe bölümünden mezun oldu. PAçacı, lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümünde tamamladı.

1997 yılında Refahiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında göreve başlayan Paçacı, 2005 yılında aynı kuruma müdür olarak atandı. Paçacı, evli ve iki çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:39 Kaynak: AA

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