Muratçayırı köyündeki Uçar ailesine ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bitişikteki odunluğa sıçrayan yangını söndüremeyen köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Erzincan, Jandarma, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'daki yangında ev ile odunluk zarar gördü - Son Dakika

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