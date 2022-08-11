Refahiye'deki yangında ev ile odunluk zarar gördü - Son Dakika
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Refahiye'deki yangında ev ile odunluk zarar gördü

11.08.2022 09:47
Refahiye'deki yangında ev ile odunluk zarar gördü

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde çıkan yangında ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde çıkan yangında ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Refahiye'ye bağlı Muratçayırı köyündeki Uçar ailesine ait evde meydana geldi. Kısa sürede bitişikteki odunluğa sıçrayan yangını söndüremeyen köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen Refahiye Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev ile odunluk zarar gördü. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Refahiye, Erzincan, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Refahiye'deki yangında ev ile odunluk zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Refahiye'deki yangında ev ile odunluk zarar gördü - Son Dakika
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