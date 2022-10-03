Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

03.10.2022 07:18

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

İlçenin Kızıldağ mevkisinde, midibüsün devrildiği ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 21 kişi, çevre ilçe ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Midibüstekilerin, Bursa'dan Tunceli'ye yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Refahiye, Hisarcık, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı - Son Dakika
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