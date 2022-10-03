İlçenin Kızıldağ mevkisinde, midibüsün devrildiği ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Refahiye, Hisarcık, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı - Son Dakika

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