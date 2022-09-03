Refahiye'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika
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Refahiye'de ormanlık alanda yangın

03.09.2022 01:03
Refahiye'de ormanlık alanda yangın

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Refahiye ilçesinde Yukarı Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı. Yukarı Yeniköy mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir süre sonra büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine il merkezi ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ile jandarma personeli sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmeye çalışıyor.

Refahiye Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ile Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, olay yerinde yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Başkan Paçacı, yangının geniş alana yayılmadan önüne geçilmesi için çalışmaların yoğun gayretle sürdürüldüğünü kaydetti. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, Yeniköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Refahiye'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Refahiye'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika
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