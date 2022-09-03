Refahiye ilçesinde Yukarı Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı. Yukarı Yeniköy mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir süre sonra büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine il merkezi ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü , AFAD ile jandarma personeli sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: İHA

Erzincan, Yeniköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Refahiye'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika

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