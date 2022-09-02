Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

02.09.2022 14:08
Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Çatalçam mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir süre sonra büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine il merkezi ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ile jandarma personeli sevk edildi.

Ekipler, alevleri söndürmeye çalışıyor.

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ERZİNCAN'IN REFAHİYE İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN ERZİNCAN'IN REFAHİYE İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN Ergan Dağı muhteşem göl manzarasıyla misafirlerini ağırlıyor Ergan Dağı muhteşem göl manzarasıyla misafirlerini ağırlıyor
Kaynak: AA

Çatalçam, Refahiye, Erzincan, Yeniköy, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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