İhbar üzerine olay yerine il merkezi ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü , AFAD ile jandarma personeli sevk edildi.

Kaynak: AA

Çatalçam, Refahiye, Erzincan, Yeniköy, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.