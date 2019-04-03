Son Dakika Haberleri: Erzincan'ın Refahiye İlçesinde Seçimin İptaline İlişkin Müracaat

Erzincan'ın Refahiye İlçesinde Seçimin İptaline İlişkin Müracaat

29 dakika önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde seçimin iptaline dair yapılan müracaata ilişkin Erzincan AK Parti teşkilatı tarafından yazılı açıklamada yapıldı.

Erzincan'ın Refahiye İlçesinde Seçimin İptaline İlişkin Müracaat, System.String[]
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde seçimin iptaline dair yapılan müracaata ilişkin Erzincan AK Parti teşkilatı tarafından yazılı açıklamada yapıldı.


AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Refahiye'de seçimin iptaline ilişkin İlçe Seçim Kuruluna yapılan müracaatı değerlendirerek, yazılı açıklamada bulundu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Refahiye Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin İlçe Seçim Kuruluna siyasi bir parti tarafından talepte bulunulmuştur. Biz de AK Parti olarak İlçe Seçim Kurulunun toplantısı sonucu alacağı kararı beklemekteyiz. Hukuki sürece saygılıyız. Çıkacak karara göre gerekli girişimleri yapacağız. İlçe Seçim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda karar verememiştir. Ancak İlçe Seçim Kurulu talebi red de edebilir. İlçede seçimleri iptal etme gibi bir durum da söz konusu. Alınacak karar doğrultusunda gerekli adımları atacağız. İl, ilçe ile tüm teşkilatımız ve avukatlarımız konu ile ilgili takiplerini yapıyorlar. Kurulun 4 Nisan perşembe günü tekrar toplanmasını bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:08 Kaynak: AA

AK Parti, Erzincan, Refahiye, Güncel
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