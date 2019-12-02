Son Dakika Haberleri: Erzincan'ın Refahiye ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
Son Dakika Güncel Erzincan'ın Refahiye ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi - Son Dakika

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

6 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi, System.String[]

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte iki gündür devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Refahiye ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Erzincan, Refahiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Öğretmen eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı Bakan Selçuk: Hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyaç olduğuna yönelik çalışmaları tamamladık ABD'li fast-food devi Burger King, KKTC'de Rum ambargosunu deldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 15:31:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'ın Refahiye ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]