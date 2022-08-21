Turistik ilçe Kemaliye'de 5 kültürel varlık statüsündeki tarihi evin yandığı yangın söndürüldü - Son Dakika
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Turistik ilçe Kemaliye'de 5 kültürel varlık statüsündeki tarihi evin yandığı yangın söndürüldü

21.08.2022 21:33
Turistik ilçe Kemaliye'de 5 kültürel varlık statüsündeki tarihi evin yandığı yangın söndürüldü

Erzincan'ın tarihi ve turistik ilçesi Kemaliye'de boş bir evde başlayan ve 5 eve sıçrayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Erzincan'ın tarihi ve turistik ilçesi Kemaliye'de boş bir evde başlayan ve 5 eve sıçrayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangında 5 adet kültürel varlık statüsünde tarihi ev yandı. Kemaliye'ye giden Erzincan Valisi Mehmet Makas, yangının tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının yapıldığı sırada yangın zedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğuna vurgu yapan Vali Makas, yangından kaynaklı yaraların en kısa zamanda sarılması için bir an önce çalışmalara başlanacağını söyledi.

Yangına, Kemaliye'de bulunan 8 itfaiye aracı haricinde, Erzincan ve ilçelerinde bulunan itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, çevredeki maden işletmeleri ile birlikte; Malatya'ya bağlı Arapgir ve Elazığ'ın Ağın ilçesinden, Sivas Divriği ilçesinden onlarca itfaiye araçları, arazöz ve sulama tankerleri ile yangına müdahale edildi. - ERZİNCAN

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4 tarihi evin hasar gördüğü Kemaliye'de çıkan yangına müdahale sürüyor 4 tarihi evin hasar gördüğü Kemaliye'de çıkan yangına müdahale sürüyor Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: İHA

Erzincan, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Turistik ilçe Kemaliye'de 5 kültürel varlık statüsündeki tarihi evin yandığı yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turistik ilçe Kemaliye'de 5 kültürel varlık statüsündeki tarihi evin yandığı yangın söndürüldü - Son Dakika
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