Turistik ilçe Kemaliye'de 5 kültürel varlık statüsündeki tarihi evin yandığı yangın söndürüldü

Erzincan'ın tarihi ve turistik ilçesi Kemaliye'de boş bir evde başlayan ve 5 eve sıçrayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangında 5 adet kültürel varlık statüsünde tarihi ev yandı. Kemaliye'ye giden Erzincan Valisi Mehmet Makas, yangının tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının yapıldığı sırada yangın zedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğuna vurgu yapan Vali Makas, yangından kaynaklı yaraların en kısa zamanda sarılması için bir an önce çalışmalara başlanacağını söyledi.

Yangına, Kemaliye'de bulunan 8 itfaiye aracı haricinde, Erzincan ve ilçelerinde bulunan itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, çevredeki maden işletmeleri ile birlikte; Malatya'ya bağlı Arapgir ve Elazığ'ın Ağın ilçesinden, Sivas Divriği ilçesinden onlarca itfaiye araçları, arazöz ve sulama tankerleri ile yangına müdahale edildi. - ERZİNCAN