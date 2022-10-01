Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

01.10.2022 08:58
Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.41'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

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Kaynak: AA

Erzincan, Tercan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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