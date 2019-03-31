Son Dakika Haberleri: Erzincan'ın Tercan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Erzincan'ın Tercan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Erzincan'ın Tercan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Lokman Gültekin kazandı.

Erzincan'ın Tercan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Erzincan'ın Tercan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Lokman Gültekin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Lokman Gültekin bin 417 oy aldı.

-Gültekin'in özgeçmişi-

Lokman Gültekin, 1971 yılında Erzincan'ın Tercan İlçesinde doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Tercan'da tamamlayan Gültekin 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Meyvecilik Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlayan Gültekin, evli 2 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:29 Kaynak: AA

Lokman Gültekin, AK Parti, Erzincan, Tercan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 23:04:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'ın Tercan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]