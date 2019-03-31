Erzincan'ın Tercan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
2 saat önce
Erzincan'ın Tercan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Lokman Gültekin kazandı.
Erzincan
'ın Tercan
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Lokman Gültekin
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Lokman Gültekin bin 417 oy aldı.
-Gültekin'in özgeçmişi-
Lokman Gültekin, 1971 yılında Erzincan'ın Tercan İlçesinde doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Tercan'da tamamlayan Gültekin 1997 yılında Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Meyvecilik Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlayan Gültekin, evli 2 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:29 Kaynak: AA
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